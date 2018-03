Christina Nielsen som LEGO-figur: Mit liv er fuldent!

Nok har Christina Nielsen vundet det amerikanske IMSA-mesterskab to gange, deltaget i 24-timers Le Mans som den første danske kvinde og vundet det legendariske 12-timersløb på Sebring. Men at opleve sig selv som LEGO-figur havde den danske racerkører alligevel ikke set komme.

Den 26-årige dobbelte mester har fået sin helt egen plads blandt modellerne i det danske legetøjsmærkes populære racerserie, Speed Champions.

"Det føles alt for cool at kunne sige, at jeg har fået min egen LEGO-figur! Mit liv er da så tæt på fuldent, som det kan være," lød det fra en begejstret Christina Nielsen, da det gik op for hende, at det ikoniske danske legetøjsmærke havde lanceret en kvindelig LEGO-figur i IMSA-køredragt og med tilhørende Ferrari.