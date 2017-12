Morgan EV3 kører i Ellert'ens hjulspor

Præstationer som benzinvarianten

Morgan oplyser, at EV3 vil have præstationer, der ligger tæt på dem, som ThreeWheeler med benzinmotor har. Det betyder nul til 100 km/t på omkring seks sekunder og en topfart på 185 km/t. Topfarten i en Ellert var 40-60 km/t alt efter batteritype.Blandt fordelene ved den eldrevne EV3 kan nævnes, at den ikke har forbrændingsvariantens glohede udstødningsrør, der udgør en fare for at få et brændemærke, når man stiger ud af den trehjulede motorcykel/bil.Morgan EV3 bliver, i hvert fald i teorien, både hurtigere og med større rækkevidde end den danske Ellert. Men om den må lide samme skæbne, og forvises til en status som et transportmiddel med større kultstatus end egentlig salgssucces, må tiden vise.