Morderisk Manhart står på spring til at æde rivalerne

Udbuddet store SUV'er bliver større og større og flere og flere kører SUV. Vil man gerne skille sig ekstra ud i trafikken, bliver det næppe meget vildere end Manhart MHX6 Dirt2 Concept, som er Manhart´s bud på et køretøj, der excellerer i det meste bortset fra brændstofsøkonomi.

Baseret på BMW X6 så vi for første gang Manhart´s Dirt Concept for et par år tilbage, men denne efterfølger er langt mere ekstrem på alle områder. Som navnet antyder har vi at gøre med en udpræget offroader, som dog ikke går på kompromis med komforten, eller i det hele taget noget som helst! Manhart har skålsæder foran og individuelle bagsæder, men også et køleskab så oliesheikerne kan drikke is-te, når de ræser rundt i den glohede ørken.