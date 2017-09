Modelbil koster mere end en spritny Ferrari 812 Superfast

Forklaringen på, at den vurderes så højt, er ganske enkelt fordi, det er udviklingsmodellen, Ferrari brugte til at finpudse aerodynamikken på 812’eren i deres vindtunnel.

Den har altså været udsat for alverdens testarbejde for at sikre, at gadeversionen kom til at køre helt optimalt. Den er fremstillet af ren kulfiber, og RM Sotheby’s understreger at dette er dén model, som Ferrari har brugt.

Få tre numre af Bil Magasinet for 99 kr. se mere her