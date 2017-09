Michelin vil bygge dæk af halm, alubakker og el-skrot

Forestil dig et dæk, som ikke kun er et dæk, men også selve hjulet på din bil. Det er 100 pct. biologisk nedbrydeligt, bliver 3D-printet alt efter vejforholdene og er i konstant dialog med dig og din bil.

Det lyder vildt, men Michelin mener, at de kan bygge det. Bag Michelin Visionary Concept ligger en vision om at udvikle et mere sikkert, fleksibelt, intelligent og bæredygtigt dæk.

- Du tænker måske, ”det her er bare en drøm hos Michelin”, og du har ret, det er en drøm. Men konceptdækket er en realistisk drøm, der bygger på en stribe teknologier, som vores forskere allerede arbejder med i dag, siger Terry Gettys, chef for forskning og udvikling hos Michelin.

Konceptdækket er skabt af materialer fra træspån, halm, sukkerrester og appelsinskal og genanvendte materialer fra gamle dæk, alubakker og el-skrot.