Ultrasjælden dansk MG sat til salg

Superbilen med det lange navn MG XPower RV blev introduceret i 2003. På Bil Magasinet havde vi travlt med at få fingre i eksotikeren, men det nåede vi aldrig. Der blev kun produceret 83 styk, heraf 23 med rattet i venstre side, inden festen stoppede bare to år senere.

Det lyder så eksotisk, at det er svært at forestille sig andet end en halvfærdig kitcar, præcis som resultatet af forsøget på at genoplive den klassiske MG B i form af MG RV8 fra 1993. Den havde Rover V8-motor og blev bygget i 2.000 eksemplarer, men du behøver end ikke at køre i én for at se, at resultatet er langt fra fabriksstandard - selv efter britiske normer.