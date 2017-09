Mere end hver fjerde bilist har fået fingeren i trafikken

Danske bilister er ikke bange for at give deres medtrafikanter besked, når de bliver irriteret over deres kørsel. Således har 27 procent af danske bilister oplevet at få fingeren i trafikken. Det viser en ny undersøgelse af trafikkulturen i Danmark foretaget gennem Epinions Danmarkspanel på vegne af fagforeningen Business Danmark.

Det ærgrer formand for Business Danmarks trafikudvalg, Lars Bundgaard:

- Vrede bilister er farlige, fordi de kan være årsag til trafikulykker. Hvis du er vred bag rettet, kan der være større risiko for, at du kører mere aggressivt. Og det kan få uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til trafiksikkerheden. Denne type adfærd gør typisk, at man tilsidesætter fornuften og eksempelvis er mindre opmærksom og mister koncentrationen. Det ved vi blandt andet fra internationale undersøgelser på området, lyder det.

Slå koldt vand i blodet

Undersøgelsen viser, at danske bilister tager forskellige våben i brug for at vise deres utilfredshed og vrede.

45 procent angiver, at de har oplevet, at andre bilister kører for tæt på bagenden af deres biler for at genere, mens 21 procent har oplevet, at en forankørende bilist har sænket farten.

- Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden i trafikken. Derfor lyder vores opfordring til bilisterne, at de skal tælle til ti og slå koldt vand i blodet i stedet for at bryde ud i vrede. Hvis det kan forhindre trafikulykker i at ske, synes jeg, de ti sekunder er godt givet ud, siger Lars Bundgaard.