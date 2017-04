Mercedes' mini-suv får hårdtpumpet AMG-V8

Mercedes-AMG stormer frem med den ene model efter den anden for tiden. Seneste skud på stammen er den nye Mercedes-AMG GLC 63 samt en kraftigere S-model, som også kommer som i GLC coupé.

Hjertet i den nye GLC 63 er den velkendte 4-liters biturbo V8, der er kommer i to forskellige versioner. En standard GLC pumper 476 heste ud gennem hjulene, godt fulgt op af 650 Nm. Vil du have flere kræfter, så er Mercedes-AMG også klar med en S-version, der har 510 hk med et drejningsmoment på 700 Nm.