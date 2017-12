Mercedes løfter sløret for den nye G-Klasse

Vi har stadig ikke set meget til det udvendige design, men Bil Magasinet har været af sted til Stuttgart, hvor vi fik et glimt af bilen. Hvis du sidder og håber på store fordringer i de udvendige design, så kommer du desværre til at blive skuffet. For her er tale om et facelift, og ikke en helt ny bil. Største forskel bliver inde i kabinen, som du kan se ud fra billederne.

Den ny G-Klasse har præmiere på North American Auto Show i Detroit i midten af januar 2018.