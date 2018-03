Mercedes klar med ny mini-AMG!

Bagerst er den faceliftede C43 opdateret med nye afgangsrør, som nu er blevet runde i stedet for de aflange udstødningsrør, vi før har set på C43’eren.

Vigtigst er dog, hvad der er sket under motorhjelmen. Ingeniørerne har taget den 3-liters V6’er og udstyret den med større turboer, hvilket har resulteret i en effektforøgelse på 23 hk, så den nu leverer 390 hk og 520 Nm. Som i forgængeren er den faceliftede C43 igen koblet sammen med en fremragende 9-trins automatgearkasse.

Du behøver ikke være nervøs for, at den ikke kan levere kræfterne ned i asfalten, for bilen er nemlig forsynet med Mercedes’ avancerede firehjulstræk – 4Matic, der fordeler kræfterne med 39 pct. til forhjulene og 61 pct. til baghjulene. Det får C43 AMG til at opføre sig som en baghjulstrukket bil. Takket være firehjulstræk er 0-100 km/t klaret på 4,7 sekunder, og topfarten er vanen tro begrænset til 250 km/t.