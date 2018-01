En ny undervogn og opdaterede dæmpere skulle eftersigende ændre kørekomforten markant, men der skal heller ikke meget til, for G-Klassen har aldrig været en velkørende bil. Det er også vigtigt, at den stadig beholder de imponerende offroad-egenskaber, som den også altid har været kendt for.

Med en frihøjde på 27 cm, og en vadedybde på 70 cm sikrer den sig, at du nok skal komme frem de fleste steder. 100 pct. spærrediffentiale og reduktionsgear er den selvfølgelig også udstyret med .