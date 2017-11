McLaren F1's fader fejrer jubilæum og starter nyt firma

Stor succes i Formel 1

Allerede få år efter flyttede Gordon Murray til England, hvor han hurtigt kom i beskæftigelse hos Formel 1-holdet Brabham. Her arbejdede han fra 1969 frem til 1986, hvor én af de biler han huskes bedst for, er den innovative Brabham BT46B også kaldet "Fan Car" fra 1978.Bilen havde en konstruktion, der gjorde, at den aktivt blev suget til vejen, hvilket gav enorme mængder af greb og dertilhørende hastighed. Konstruktionen blev dømt ulovlig efter bare ét Grand Prix på Anderstorp i Sverige, hvor Niki Lauda vandt med bilen over et halvt minut foran bilen på andenpladsen.