Mazda: Vi skal have større markedsandel i 2018

Hvordan vil I øge markedsandelen?

"Vi tror, at de strammere regler for leasing vil flytte en del biler fra leasing til salg. Det er til fordel for os, fordi vi kun i et lille omfang har benyttet leasing, mens vi omvendt står stærkt på udsalgspriserne. Vi har traditionelt haft en større andel af salg til private frem for til firmabilister."

Ingen fabriksrabat til leasingbiler

Hvorfor har I ikke prioriteret leasing?

"De senere år har Mazda solgt alt, hvad fabrikkerne kunne producere, og derfor har hovedkontoret ikke ønsket at medvirke i prisnedsættelser og tilskud til alternativ finansiering. Det har i nogen grad stillet os dårligere end flere af vores konkurrenter."

Hvad betyder reduktionen i registreringsafgiften for Mazda i Danmark?

"Ingen i branchen er vel kede af afgiftsnedsættelsen, der overordnet er en fordel for forbrugeren og ikke mindst for Mazda. Men vi er kede af det forhøjede fradrag på Euro NCAP's crashtest-stjerner. Vi har ingen indflydelse på, hvilke modeller fabrikken får testet. Det betyder, at vi mangler en stjernevurdering på nogle modeller, som derfor ikke får fradrag, mens andre kommer i klemme, fordi Euro NCAP har testet versioner med mindre sikkerhedsudstyr, end vi markedsfører som standard i Danmark."