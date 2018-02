Mazda kåret til verdens smukkeste

Mazda Vision Coupé blev vist første gang på Tokyo Motorshow i efteråret 2017. Nu er konceptbilen kåret til at være årets smukkeste ved den 33. udgave af “Festival Automobile International” i Paris. Ikuo Maeda, Mazda’s globale designchef, modtog prisen ved en ceremon i denne uge sammen med sit team af designere.

En jury bestående af bil- og motorsportseksperter, arkitekter og modedesignere valgte Mazda VISION COUPE frem for disse ni konceptbiler, der også var nomineret i år:

Audi Aicon, BMW i Vision Dynamics, Kia Proceed Concept, Lamborghini Terzo Millennio, Mercedes-Benz AMG GT Concept, Mercedes-AMG Project One, Vision Mercedes Maybach 6 Cabriolet, Nissan Vmotion og Peugeot Instinct.

Her er Mikkel Thomsagers første indtryk af konceptbilen fra Tokyo Motor Show 2017:

Fremtidens Mazda

Avanceret, enkel og elegant med lange bløde linjer, det er fremtidens Mazda, hvis man skal tro Mazda-folkene selv, og - nok så vigtigt - den Mazda-konceptbil, der havde verdenspremiere i Tokyo i går.

"Vision Coupé" hedder konceptbilen, som i modsætning til den konceptbil, Mazda viste for to år siden, kaldet RX-Vision, ikke er en coupé, men derimod et forstudie til den næste Mazda6, som først ventes om fire år.

Navnet skal dog antyde, at den 4-dørs Mazda har coupé-profil i stil med VW Arteon og BMW 4-serier Gran Coupé.