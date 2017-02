Maybach går all-in: Nu bliver Geländewagen ikke vildere

Dette er nemlig det seneste skud på G-klasse-stammen. Dens fulde navn er Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, og det er nok verdens mest ufornuftige bil.

"Maybach"-betegnelsen betyder, at bilen er fyldt til randen med den vildeste luksus. "G 650" viser, at motorrummet også er fyldt op med lækkerier i form af en V12-motor med biturbo og 630 hk. Mens "Landaulet"-delen dækker over en semi-cabriolet-konstruktion, hvor den bagerste del af bilen kan åbnes op ved hjælp af en stofkaleche.