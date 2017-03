Massage og butler i bilen: Sådan virker den nye teknik i Opel Astra

Velkørende wellness

Indeni byder Astra også på nye funktioner, der ikke normalt er at finde i denne størrelse bil. Der er blandt andet mulighed for massage i førersædet, der desuden kan justeres på 18 måder for en behagelig rygstøtte.

De ergonomiske sæder gør især de lange køreture til en komfortabel oplevelse.

I Astraen finder du også Opels nye sikkerheds- og serviceassistent OnStar.

OnStar er med dig, hvis du uheldigvis skulle blive involveret i en ulykke – også hvis du ikke selv er i stand til at ringe efter hjælp. Foruden øjeblikkelig assistance ved en ulykke kan du bruge OnStar til at hjælpe med at finde vej - eksempelvis til den nærmeste tankstation eller restaurant. Du trykker blot på den blå knap, og en dansktalende serviceagent vil øjeblikkeligt assistere dig. Du kan læse mere om OnStar her.

Lige nu kan du finde skarpe leasingtilbud på både Astra 5-dørs her og Astra Sports Tourer hos Opel her.

