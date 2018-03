Mansory øser kulfiber og spoilere ud over Ferrari 812 Superfast

De mange kulfibertilføjelser består udover kølerhjelmen af frontspoiler, nye sideskørter, bagvinge og selve bagenden med indbygget diffuser. Dog er ændringerne ikke kun for syns skyld, da Mansory også har pillet ved motoren og skruet effekten op til 830 hk, hvilket er 30 hk mere end man får i en fabriks 812 Superfast.

Med nye fjedrer og superlette fælge fra Yavin skulle styring og retningsstabilitet være forbedret og fint i stand til at håndtere de ekstra kræfter.

I kabinen har Mansory givet bilen et nyt sportsrat, som er unikt for 812-modellen, men her er også smukke aluminiumspedaler og lækre sæder beklædt i rødt læder. Enkelte Mansory-logoer er ligeledes at finde og kulfibertemaet sætter også sit præg på kabinen.

Du kan se mere til denne Mansory Ferrari 812 Superfast Stallone i denne video.