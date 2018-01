Den nuværende TT RS blev annonceret i 2016, og skal du bestille en fabriksny model, skal du slippe lige over 1,2 mio danske kroner. Derefter skal den sendes et smut til ABT i Tyskland, som går i gang med at trylle lidt. ABT har føjet et R til betegnelsen og skruet på effekten så Audi TT RS-R nu yder hele 500 hk og 575 nm.