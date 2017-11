Lydløs terrængående luksusflyder

Der er to måder at køre den nye Plug In hybrid på.

Enten kan man vælge at kombinere el og benzindrift og benytte et af to programmer. Det ene program er det såkaldte ”SAVE” mode, som sikrer at batterikapaciteten ikke går under et foruddefineret niveau. Man kan også bruge den såkaldte PEO funktion (Forudsende energioptimering). Kort fortalt taster man sin destination ind i navigationssystemet – og systemet regner så selv ud hvordan man mest optimalt når frem ved at kombinere el og benzin.

Den anden mulighed er at vælge udelukkende at køre på el, hvis ens kørselsbehov passer til dette.

Luksuriøs kabine

Fælles for alle nye Range Rover er, at de har fået et betydeligt løft i kabinen. De to forsæder kan nu indstilles på 24 forskellige måder og har 25 forskellige massageprogrammer, og kan levere både varme og kulde.

Mest iøjnefaldende er introduktionen af det nye infotainmentsystem, som først blev introduceret i Range Rover Velar tidligere på året.

Systemet kombinerer to 10 tommer touchskærme, der sidder centralt i instrumentbordet. Information fra disse kan skiftes mellem skærmene, så man kan individuelt skræddersy udseendet.

For kunden der ønsker det helt optimale er muligheden naturligvis versionen SVAutobiography Dynamic – den mest kraftfulde Range Rover med 565 hk fra en V8 supercharged motor. 0-100 km/t på 5.4 sekund.

Range Rover og Range Rover Hybrid lanceres i løbet af foråret. Priserne er endnu ikke offentliggjort.