Lige nu i Herning: Årets Varebil 2017 er kåret

Transportminister Ole Birk Olesen åbnede her til morgen den store Transport 2017-messe i Herning Messecenter med afsløringen af Årets Varebil 2017. Vinderen blev de nye trillinger, Toyota Proace, Peugeot Partner og Citroën Jumpy.

Juryen bag kåringen, Motorjournalisternes Klub Danmark, vedtog, at trillingerne stillede op som én bil i kåringen, fordi de bygges på samme samlebånd på PSA Peugeot Citroëns fabrik i Nordfrankrig.

På andenpladsen kom den nye Volkswagen Crafter, der er en stor kassevogn i 3.500 kg-klassen. Crafter vandt fornylig titlen som Årets Varebil i Europa 2017. Den udmærker sig især ved en effektiv sidevindsassistent, der ved hjælp af ESC-systemet modvirker sidevind på de forblæste landeveje ved Arnborg uden for Herning.

Udstyr som LED-forlygter og multikollionsbremse er standard, mens nødbremse fås i en pakke til 15.990 kr. plus moms. Det er besynderligt i betragtning af, at nødbremse ellers er standard selv i Volkswagens billigste bil, Up.

Ford Transit har tidligere vundet titlen, men deltager med nye motorer, automatgear – samt mulighed for luftaffjedring på dobbelt-kabinemodeller og minibusser. Den var på tredjepladsen.

Pickuppen Nissan Navara fik sin finaleplads på grund af en ny multilink-bagaksel, der giver uhørt komfort, mens den femdørs hybridbil Kia Niro var den eneste ombyggede personbil i finalen. Den tilbyder støjsvag og miljøvenlig transport til en fair pris.

Transport 2017 er et besøg værd og har åbent til og med lørdag 25. marts.