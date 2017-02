Leasing: Nu udvider Kia sortimentet - se priserne her

Sidste år lancerede Kia en ny leasingstrategi, hvor ambitionen var at kunne tilbyde det bedste privatleasingkoncept på markedet. Om det har lykkedes eller ej, skal vi ikke kloge os på, da markedet efterhånden er enormt.

En ting er dog sikkert. Det har været en succes fra Kia’s side. I løbet af det forgange år, er salget via privatleasing gået fra under 1% er Kia’s totale salg til nu at ligge lige over 9%.

Derfor øger Kia nu også deres privatleasing-program med hele tre modeller mere.

- Hos Kia tror vi ikke, at privatleasing er toppet endnu, derfor udvider vi nu vores privatleasing-program betydeligt. Det er ikke kun kunder, der er i markedet for de mindre biler, som efterspørger privatleasing. Der er en tendens i markedet til, at fleksibiliteten ved en privatleasingaftale tiltaler forbrugerne over en bred kam, fastslår marketingansvarlig hos Kia Import Danmark, Rasmus Aagaard.

For eksempel kan man nu privatlease en Kia Sportage til kr. 14.995,- i udbetaling og en månedlig ydelse på 3.495,-. Det bliver også muligt at privatlease den helt nye Kia Niro Hybrid samt både SW- og sedan-udgaven af Optima.

