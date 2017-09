Land Rover trækker lastbil på 110 ton

I Australien er roadtrains med op til fire trailere tilladt i den øde outback. De transporterer brændstof, mineraler og kvæg over enorme afstande. Den maksimalt tilladte vogntogslængde er 53,5 meter, så Land Rover indhentede en tilladelse til at trække syv trailere og forvognen – der var nødvendig for at kunne bruge trækkets bremser.

John Bilato, Managing Director for vognmandsfirmaet G&S Transport, sad bag rattet af Discoveryen i rekordforsøget:

“Da Land Rover kontaktede os, troede jeg i første omgang ikke, at bilen ville kunne trække et roadtrain. Men jeg blev ærligt talt overrasket over, hvor let det var for den at trække 110 ton, og at gearskiftet fungerede som det skulle på trods af så stor belastning."