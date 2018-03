Lamborghini runder milepæl inden ny satsning

Den 13. Marts 2018 rullede Lamborghini Huracán nummer 10.000 ud af fabrikken i Sant’Agata Bolognese.

Den heldige ejer er en canadisk kunde, der får leveret en Lamborghini Huracán Performante. Lige præcis denne Performante er også bygget som en hyldest til Lamborghini’s sejr i GT3-klassen ved dette års Daytona 24 timers race.

Bilen er lakeret i den yderst iøjnefaldende grønne farve, Verde Mantis, hvilket er samme farve, som vinderbilen i Daytona 24-timer.

2017 var et nyt rekordår for Lamborghini hvor de leverede 3.815 biler til kunder over hele verden.

Vind i sejlene

Ud af alle Lamborghini’er produceret i 2017, stod Huracán for intet mindre end 2.642 biler. Den blev lanceret i 2014, hvor Huracán overtog stafetten fra Gallardo, som indtil da var Lamborghini’s vigtigste model.

I fremtiden bliver det formentlig en anden model, der overtager rollen som topsaælger for mærket. Det sker når Lamborghini lancerer SUV-modellen Urus.

Siden Audi overtog styringen vil nogen mene, at Lamborghini mistede den fandenivoldskhed, som mærket har været kendt for, men det ændre ikke på, at tyskerne har haft held til at give Lamborghini vind i sejlene.