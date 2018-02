Hvis man i forvejen ejer for eksempel en Koeniggsegg Agera, Pagani Huayra BC og en Lamborghini Veneno, skal der mere end en ”almindelig” hyperbil til at imponere. I hvert fald er det sådan denne køber af den nye Valkyrie må have tænkt, da han fandt på sin egen måde at designe bilen på.