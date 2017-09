Nye bilafgifter: Sikkerhedsfradrag sikrer usikre biler

Hertil kommer den løbende opgradering af stjerne-tildelingen. Bag selve tildelingen ligger et pointsystem. Euro NCAP hæver løbende kravet til, hvor mange point, der skal til for at få fem stjerner. Det betyder eksempelvis at en VW Up fik 5 stjerner, da den blev præsenteret i 2011. Men i dag ville Up'ens point-tal kun berettige tre eller fire stjerner.

Up får fradrag - Picanto gør ikke

I afgiftsmæssigt forstand har Up dog fem stjerner, hvorfor den får det fulde fradrag. Mens lignende biler, der får lige som mange point og dermed er lige så sikre, får færre stjerner og dermed intet fradrag – fordi de er testet på et senere tidspunkt.

Det er den situation, flere importører beklager.

"Det er fuldstændig hen i vejret. Det vil fremme salget af ældre og mere usikre biler, stik imod hensigten med ændringen. En anden ting er, at man ikke kan nøjes med stjernerne til at konkludere, om én model er sikrere end en anden. Her er man nødt til at kigge på årstallet for testen og omfanget af sikkerhedsudstyr, siger informationschef John Mogensen fra Suzuki Danmark.

Erik Morsing, informationschef for Opel Danmark bakker op:

"Hvad skal vi og kunderne gøre, i de situationer, hvor biler introduceres på markedet uden en EuroNCAP test, og der så kommer en test et halvt år efter. Vupti, så falder afgiften/prisen med 8.000 kr, fordi en privat organisation offentliggør deres test. Da beløbet var 2.000 kr. var det til at overse, men 6.800 kr. har stor betydning for billigere biler."