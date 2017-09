Kommuner bruger p-bøder til at malke bilister

”Hvor parkering tidligere var en service til byens borgere og andre, kan vi godt være bekymret for, at det i dag er blevet en regulær og bekvem indtægtskilde, der nærmer sig en milliard kroner om året. Betalingsparkering kan godt give mening, når det handler om at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Alligevel bør de mange millioner give anledning til, at man ude i kommunerne spørger sig selv, om indtægterne står mål med behovet for regulering af parkering,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Indtægter går til staten

Selvom en del af indtægterne fra betalingsparkering altså skal afleveres til staten, har landets kommuner mulighed for at trække investeringer til p-pladser og parkeringsanlæg fra beløbet, der skal sendes videre. Det får FDM til at efterlyse, at man ude i kommunerne øger investeringerne i p-pladser og infrastruktur generelt.

”Parkering er også en del af infrastrukturen, og FDM opfordrer kommunerne til i langt højere grad at lade parkeringsindtægterne komme bilisterne til gode i form af bedre parkeringsmuligheder inde i byen, eller alternativt ved at investere i parkeringsanlæg uden for byerne, hvor man sikrer en nem vidererejse med andre transportformer,” siger Dennis Lange.