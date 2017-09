Håbløst forældet inden det er vedtaget

I dag opnås et fradrag i registreringsafgiften på 2.000 kr. for sikkerhed i biler, som har fået mindst fem stjerner af Euro NCAP. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje fradraget til 8.000 kr. Det lyder fint.

Men så går det galt. I forslaget står der:

"Nedsættelsen af registreringsafgiften bidrager også til at reducere den merpris, der er forbundet med at tilvælge ekstra sikkerhedsudstyr for de biler, der ligger under det forhøjede skalaknæk. Samtidig reduceres prisen på større og ofte mere sikre biler. Omlægningen af bilafgifterne øger således tilskyndelsen til at vælge mere trafiksikre biler."

Det vil med andre ord sige, at du skal taknemmelig for kun at betale 85 pct. afgift på udstyr som nødbremse og aktiv fartpilot. Medmindre din nye bil koster over 185.000 kr., for så er der 150 pct. afgift som i dag.

Faktisk er udstyr som aktiv fartpilot, vognbaneassistent, undvigeassistent, blindvinkelassistent, nattesynsassistent, intelligente forlygter, delvist selvkørende funktion, hjertesensor i sædet, der holder øje med, om føreren er i live, og automatiske nødopkald ved ulykker slet ikke nævnt. Her har du bare at betale ved kasse 1. Betale for at gøre trafikken mere sikker for alle.

Der er heller ikke taget forbehold for fremtidige teknologier, der vil gøre bilerne mere sikre.

Det ender desværre med endnu flere lappeløsninger og en fortsat brandbeskatning af sikkerhed i biler.

Pas på i trafikken derude.