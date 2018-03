Kør Porsche på dansk abonnement

Færre vil eje deres bil i fremtiden

Abonnementet giver desuden adgang til et ekstra køretøj til særlige lejligheder – et såkaldt Special Ride – som kan lejes i en kortere periode. Det kan for eksempel være en 7-personers bil til familieudflugten eller en cabriolet til sommerferien.



Dribe følger dermed med den nye tendens, hvor færre bilister ønsker at eje deres egen bil.

En ny analyse fra konsulenthuset KPMG blandt 2.100 bilister fra hele verden viser, at 55 pct. af alle bilejere ville skaffe sig af med deres bil, hvis en deleordning eller tilsvarende service kan tilbyde samme transporttilgængelighed.



”Tidligere var det vigtigt for danskerne at have egen bil, men i fremtiden bliver det vigtigere at have adgang til netop den transport, der opfylder dit behov nu og her.

Den bil, du har brug for i dag, er ikke nødvendigvis den, du har brug for om et halvt år – eller i næste weekend for den sags skyld. Den fleksibilitet tilbyder Dribe, og vi tror på, at vores løsning har et kæmpe potentiale,” siger Lars Eegholm.