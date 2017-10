Koenigsegg stjæler verdensrekord fra Bugatti på dansk jord

Koenigsegg viser endnu engang, hvorfor man skal tage dem seriøst, når det kommer til at bygge nogle af klodens vildeste hyperbiler. I takt med, at hyperbilerne får flere og flere kræfter, har disciplinen ændret sig fra at ramme 300 km/t til nu at være oppe på 400 km/t.

Rekorden understreger ikke kun, hvor hurtigt Koenigsegg Agera RS rammer 400 km/t. Den beviser også, hvor god den er til at høvle farten af igen. Den klarer nemlig 0-400-0 km/t på 36,44 sekunder, hvilket er over fem sekunder hurtigere end Bugatti Chiron, som gjorde det på 41,98 sekunder.

Rekorden fandt sted i Danmark – nærmere bestemt Flyvestation Vandel. Et sted flere bilentusiaster allerede kender særdeles godt, da det er her, der er blevet arrangeret Danmarks Hurtigste Bil i mange år.