Koenigsegg er gået på rekordjagt – nu er de også verdens hurtigste

Det er ikke længe siden, at Koenigsegg satte ny verdensrekord i disciplinen 0-400-0 km/t, men rekordjagten stopper ikke der. I weekenden fik de lukket 17,7 km offentlig landevej af i Nevada.

Her havde Koenigsegg planlagt, at de ville bruge hele weekenden til at jagte titlen som verdens hurtigste bil. Men efter dag ét behøvede de ikke at jagte den mere – den var slået.

På den knap 18 km lange strækning pressede Koenigeggs testkører, Niklas Lilja, bilen op på 457,9 km/t. For at rekorden officielt kan registreres, skal bilen køre strækningen begge veje inden for 60 minutter. Ud fra dette regner man så et gennemsnit for hastigheden.

Den officelle rekord endte på 447,2 km/t hvilket er en del over Bugatti Veyron Super Sport (434,9 km/t) og Hennessy Venom GT (435,3 km/t)

Både Bugatti og Hennessy har endnu hurtigere biler på programmet, så det er spændende at se, hvornår den nye rekord bliver udfordret.