Klar med kampagne: Her er de nye priser på privatleasing af VW Up

Det er netop nu fem år siden, at Volkswagen introducerede Up på det danske marked. Siden da har den fået et moderat ansigtsløft, og nu er VW så klar med yderligere tiltag, som skal forsøge at sikre den populære mikro-models fortsatte succes; en kampagnemodel og et nyt leasingtilbud med lav udbetaling.

Kaloriefattig kampagnemodel

Den nye kampagnemodel er baseret på udstyrsvarianten "Move Up", som er den mest populære version på det danske marked. Den har standardudstyr som fx automatisk nødbremse, tågeforlygter med drejelys og smartphone-integration. På "Double Up", som den aktuelle version hedder, har Volkswagen tilført muligheden for at få både sommer- og vinterdæk med til bilen til en reduceret pris.

Bilen udleveres på sommerdæk monteret på 14” Corvara-letmetalfælg, og med i pakken følger så et sæt Continental-vinterdæk monteret på en 14” stålfælg for 2.000 ekstra, så der må siges at være tale om en meget begrænset besparelse.

Privatleasing på Up med lav udbetaling

Foruden den relativt tynde kampagnemodel markerer Volkswagen også modellens 5-års dag med et nyt tiltag på privatleasing-fronten.

Med en månedlig ydelse på 1.799 kr. og en udbetaling på 5.000 kr. er også "White Up" baseret på den populære udstyrsversion "Move Up". Den har udover bilens normale standardudstyr fået tilføjet et multifunktionslæderrat med betjening af bilens radio, medieafspiller og telefon, samt klimaanlægget Climatronic.

Med i aftalen er der 15.000 km årligt. Dette kan dog som i de fleste andre tilfælde individualiseres til hhv. 20.000 km pr. år eller 25.000 km pr. år, hvis man har brug for at køre flere kilometer. Prisen pr. forøgelse af km-pakken er 100 kroner om måneden. Udbetalingen forbliver i begge tilfælde på 5.000 kr.