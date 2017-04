Kineserne ved roret: En eldrevet MG med saksedøre?!

Det kinesisk ejede MG Motors viser en eldrevet konceptbil på Shanghai International Automotive Show. Den skal vise, at det gamle bilmærke lever og har blikket fast rettet mod fremtiden.

Stilen er sportslig for at hylde mærkets fortid. LED-forlygterne er designet med inspiration i pariserhjulet London Eye, og de vertikale baglygter er inspireret af mærkets tidligere modeller (det skal man vist være MG-nørd for at få øje på).