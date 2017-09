Kia Picanto med stylter og turbo

Det lader til, at Kia forsøger at sende sin lille Picanto med på crossover-bølgen. De har i hvert fald sat den på små stylter og givet den turbo. Picanto X-Line adskiller sig fra sine søskende ved hjælpe af en kontrastfarvepakker og en øget frihøjde på beskedne 15 mm i forhold til en standard Picanto. Dertil kommer den med den nye 1,0-liters T-GDI-motor med turbo og direkte indsprøjtning, hvilket gør den til den mest kraftfulde Picanto nogensinde.

Den nye Picanto blev lanceret tidligere på året. Nu har Kia forsøgt at give den et mere offroad-inspireret design med nye for- og bagkofangere.

Derudover har X-Line-versionen kølergrillen og tågeforlygterne en limegrøn finish, som det ses på billederne, det kan også fås med sølvfarvet finish. Sort beklædning omkring skærmene, er et forsøg på at øge den visuelle effekt af den beskedne frihøjde på 1,5 cm.