Julegaveidé: Køb billet til Copenhagen Historic Grand Prix 2018

Copenhagen Historic Grand Prix har åbnet billetsalget for 2018 med et ”Early Bird”-tilbud til næste års grand prix, der blandt andet får besøg af en historisk Formel 1-serie.

Copenhagen Historic Grand Prix 2018 finder sted i weekenden 4.-5. august. Ud over historiske touring cars og alverdens klasser af racerbiler får grnad prixet for første gang besøg af den historiske racerklasse HGPCA, kendt under navnet ”Historic Grand Prix Cars Association” for kørere og ejere af historiske Grand Prix racerbiler.

Det er en klasse, som hylder racerbiler helt tilbage fra 1920’ernes to-sædes racervogne, og frem til 1960’ernes cigar-formede single-sæde Grand Prix-biler.

Foruden HGPCA forventes et større antal historiske racerklasser ligeledes at stille til start i 2018 sammen med den underholdende OK Mobile 1 Legends Car Cup og den moderne MASCOT Danish Thundersport Championship-serie.