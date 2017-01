Jobansøgning til hr. transportminister, Ole Birk Olesen:

Til forårets forhandlinger om vejinvesteringer får du brug for en populist til at sige tingene, som de er. Det er lige mig. Her er min hensigtserklæring:

Punkt 1: Trafiksituationen.

Alle, der bruger motorveje i Danmark, ved, at der visse steder er for mange biler og for lidt plads.

Sé, der har jeg allerede sparet ministeriet for 250 mio. kr. til konsulent­rapporter! Så er vi i gang.

Punkt 2: Femern-forbindelsen.

Alle, der bevæger sig på langs eller tværs af Danmark på motorveje, ved, at der er problemer i Trekantsområdet, på E45 i Østjylland og på Fyn (det er vigtigt at have dokumentationen i orden, så jeg har fået det bekræftet af min svoger, der er på et vandværk ved Aarhus). Jeg kender derimod ingen, der har problemer med trafikken på Lolland.

Punkt 2, stykke 1:

Der er nogen, der er ved at bygge en tunnel fra Lolland til Tyskland. Det er en fin idé for den svenske eksportsektor og de mange udenlandske entreprenører, der har fået ordrer på tunnelen, men vi kan desværre ikke betale for den. Fremover investerer vi i trafiknettet dér, hvor der er problemer. Det er der ikke på Lolland. Vil svenskerne have en tunnel, kan de bygge den selv.