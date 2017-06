Joachim B. Olsen: Løsningen er at fjerne registreringsafgiften

I Børsen i går forudså du, at registreringsafgiften vil falde inden for den nuværende valgperiode, altså inden for to år. Hvad vil du sige til dem, der overvejer at købe ny bil i dag?

- Børsen spurgte mig, fordi en undersøgelse blandt blå bloks vælgere viser, at der er flertal for en afgiftssænkning. Jeg sagde til Børsen, at jeg er forhåbningsfuld med hensyn til, om afgifterne falder inden for to år. Til dem, der overvejer at købe ny bil i dag, vil jeg sige: Hvis du har brug for en ny bil, så anskaf én. Jeg kan ikke lide præmissen med, at det går ud over nogen, hvis eller når vi sænker afgifterne. På den lange bane vil alle vinde på en sænkning eller fjernelse af registreringsafgiften. Og som reglerne er nu, er de private bilkøbere jo i forvejen de eneste, der betaler fuld afgift på deres biler. Vi skal arbejde mod helt at fjerne afgiften.

Biler er en politisk kampplads

Du har været med til at indføre, fjerne, hæve og sænke alle mulige typer afgifter, men ingen, der er så politisk ømtålelige som registreringsafgiften. Hvad sker der?

- Jeg har også svært ved at forstå, at en registreringsafgift på biler skal være en politisk kampplads. Det er svært at se, hvorfor et parti som Socialdemokraterne er imod, at lønmodtagere kan købe en god og sikker bil. Ser vi på de økonomiske argumenter, bliver det endnu sværere at forstå meningen. Der må være et vist rationale i at opkræve en afgift. For hver 100 kr., man sænker registreringsafgiften, kommer de 70 kr. igen. Det vidner om et stort velfærdstab.