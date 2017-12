Jeep Wrangler er tilbage med hår på ryggen

Jeep præsenterer den nye Wrangler ved Los Angeles Auto Show 2017. Ikonet er fornyet med respekt for de tidligere udgaver af den ikoniske model, og 2018-udgaven er helt ny.

Wrangler får to avancerede 4x4 systemer, herunder et nyt Selec-Trac system, som er Jeeps betegnelse for et permanent firehjulstræk. Dertil kommer elektronisk spær på for- og bagaksel, limited-slip differentiale samt - for hardcore offroad entusiasterne - mulighed for elektronisk at afbryde krængningsstabilisatoren.