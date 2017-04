Jeep fejrer Grand Cherokee-jubilæum med moderat facelift

Det er 25 år siden, Jeep første gang sendte den store Grand Cherokee på gaden. Det fejrer fabrikken med en let udvendig opdatering af hele Grand Cherokee-modelprogrammet – lige fra "Limited" til den hidsige "SRT"-udgave med Hemi V8-motor og 468 hk. Det moderate facelift byder på en smallere frontgrill og LED-tågelygter.

Samtidig lanceres Grand Cherokee Trailhawk, som er en helt ny version i Grand Cherokee-udvalget. Den er udstyret med en 3-liters V6 MJT-dieselmotor med 250 hk, 8-trins automatgear og et – ifølge den danske importør – meget avanceret firehjulstræk.

Terrængående topmodel

Jeep Grand Cherokee Trailhawk adskiller sig fra de andre modeller ved at have udstyr som Quadra-Lift luftaffjedring, Quadra-Drive II-firehjulstræk, 18” alufælge med Kevlar-forstærkede dæk og ekstra beskyttelse af undervognen. Indvendigt er der bl.a. specifikke sæder med bedre støtte for off-road kørsel samt et specielt modul i infotainment-systemet, som viser off-road informationer i det store display i midterkonsolen.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk bærer et lille logo på forskærmene med ordene ‘Trail Rated’. Det fortæller, at denne Jeep er beregnet til seriøs off-road kørsel, og at den klarer selv de mere ekstreme terrænruter.

For at opnå betegnelsen som "Trail Rated" skal modellerne gennemgå en række udfordrende tests i noget af verdens mest krævende terræn i alle slags vejrforhold. Bilen skal bestå tests i fem kategorier. Det drejer sig om trækkraft, forcering gennem vand, manøvredygtighed, måden hvorpå trækkraften kan forskydes mellem de enkelte hjul samt frihøjde.

Derfor har de Trail-ratede Jeeps ekstra frihøjde, særlige terræn-støddæmpere, grovere dæk, beskyttende plader til undervognen samt specielle kofangere med mindre udhæng.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk leveres på hvide eller gule plader og må trække op til 3.500 kg.

Den nye faceliftede Jeep Grand Cherokee kan opleves hos landets forhandlere.