Japansk hyperbil accelererer fra 0-100 km/t på 1,92 sek

Med de senere års præsentationer af forskellige ekstremt hurtige elbiler som Rimac og Tesla Roadster skal der unægtelig noget til, hvis offentligheden skal blive opmærksom på et produkt, der kommer fra en lille ukendt superbilsproducent hjemmehørende i det japanske kejserdømme.

På sidste års biludstilling i Frankfurt viste Aspark et koncept af deres Owl, som de hævdede ville blive den hurtigst accelererende bil på planeten, når den gik i produktion med en tid fra 0-100 km/t på under to sekunder.

Tesla har med deres nye Roadster vist, at det godt kan lade sig gøre, hvis bare der er el-kræfter nok, men her afviger Aspark Owl fra andre superbiler, da den samlede effekt fra de to 40 kw el-motorer ikke overstiger 429 hk.

De bliver til gengæld effektivt transporteret til alle fire hjul, men nok så afgørende for præstationerne er den ekstremt lave vægt på bare 862 kg, hvilket er over et ton mindre end f.eks. Bugatti Chiron.