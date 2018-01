Jan Magnussen og Corvette jagter et ur mere på Daytona

Et kæmpe felt af kørere

24 Hours of Daytona, som blev afviklet første gang i 1966, har siden 2014 markeret sæsonstarten for det største amerikanske sportsvognsmesterskab. Det legendariske 24-timersløb er for amerikanerne hvad Le Mans er for europæerne, og særligt de senere år er interessen for Daytona-løbet vokset, hvilket blandt andet har lokket Formel 1-kørerne Fernando Alonso og Lance Stroll til Florida for at deltage i udfordringerne.

Men netop tilstrømningen af kørere fra andre motorsportsserier anser Jan Magnussen som en potentiel udfordring.

"Udfordringen i år er de mange nye teams og kørere. Der er flere kørere, som kommer direkte fra eksempelvis Formel 1 og IndyCar, og meget få af dem har erfaring med langdistanceløb. Det kræver enorm respekt at komme gennem løbet uden at blive involveret i uheld, som koster dig en tur i garagen eller værre. Vores test for tre uger siden var vellykket og effektiv, men man fornemmede også en vis mangel på tålmodighed ude på banen. Det er noget, vi skal være ekstra opmærksomme på," forklarer Jan Magnussen.

Magnussen, Garcia og Rockenfeller

Danskeren stiller for tredje år i træk op til 24-timersløbet sammen Antonio Garcia og tyske Mike Rockenfeller, og bilen er en opdateret version af den kendte Corvette C7.R. Konkurrenterne tæller foruden fabriksteams fra Ford, Porsche og Ferrari også BMW, som stiller med to helt nydesignede racerbiler.

Jan Magnussen er ikke den eneste dansker på startgridden, hvor også den mesterskabsforsvarende Christina Nielsen stiller op i GTD-klassen for Wright Motorspot, mens David Heinemeier Hansson udfordrer GTD-feltet med Lexus-teamet 3GT Racing.