Jaguar med alt betalt til 7.000 kr. om måneden

Jaguar har ambitioner om at markere sig mere tydeligt og udvide sin markedsandel på privatleasing. I modsætning til visse tyske konkurrenter har de ikke kunnet trylle med leasingpriserne med de gamle bilafgifter, hvilket har kostet markedsandele.

I dag er konkurrencen mere lige, fordi de unaturligt lave registreringsafgifter på leasingbiler er fortid.

Privatleasing fra 5.000 kr.

Jaguar Danmark spiller ud med en privatleasingpris fra 4.999 kr. pr. måned med 20.000 kr. i udbetaling over tre år/45.000 km for indgangsvarianten af E-Pace, en 150 hk diesel med forhjulstræk og manuelt gear. Automatgear koster 1.000 kr. oveni pr. måned.

Det forventes, at den mest populære variant bliver en 180-hestes diesel med firehjulstræk og automatgear. Den koster 6.495 kr. pr. måned med en udbetaling på 24.995 kr.

Alle biler til privatleasing har samme Business-pakke som dem til erhvervsleasing. Den omfatter 10" skærm, navigation, bakkamera, parkerings- og regnsensor, sædevarme, diverse apps, LED-lys for og bag, 4G wi-fi, fire USB-stik, to 12V-stik med mere.

Leasing med alt betalt

Som noget nyt vil Jaguar introducere et leasingkoncept med en løbetid ned til seks måneder, hvor alle omkostninger undtagen brændstof er inkluderet i den månedlige ydelse. Her er 1.500 km med i aftalen om måneden.

"Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark i en begrænset periode, er typisk ikke så meget for at køre i de relativt billige biler, vi har i Danmark. Her vil virksomheder få mulighed for at tilbyde en Jaguar til en fornuftig pris uden at hænge på en længerevarende leasingkontrakt," siger Michael Lund, country manager for Jaguar Land Rover.

Priserne for den nye korttidsleasing begynder ved 6995 kr. pr. måned for en E-Pace med 150 hk og manuelt gear, og der kan tilkøbes flere kilometer i aftalen efter behov.