Jaguar/Land Rover: Vi er godt tilfredse med de nye bilafgifter

Hvad mener Jaguar/Land Rover om de nye leasingregler?

“Hvis vi ser bort fra den langsommelige proces, som holdt bilbranchen hen i mere end en måned, så er vi generelt glade for dem. Vi mener, de nye regler ligestiller bilimportører som os, der ikke har haft mulighed for at handle med biler i lukkede systemer. Vi ser frem til at handle og konkurrere på meget mere lige vilkår.”

Er der uafklarede spørgsmål?

“Der er især to. Det ene gælder beskatningsværdien af firmabiler. Vi forventer, at den som i dag følger indregistreringsværdien, men det er endnu ikke bekræftet, at denne friholdes for den nye vurderingspraktik, hvor registreringsafgiften skal genberegnes efter fire måneder. Det andet gælder den nye værdifastsættelse på biler, hvor der ikke findes en handelsværdi. Det vil være tilfældet for mange nye biler. Her lægges der op til, at værdien kan fastsættes som nyvognsprisen minus 7 pct. svarende til den afgift, der er betalt på bilen, på det tidspunkt. Men det savner vi en bekræftelse på.”