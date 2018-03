Det er nemlig lykkedes dem at proppe en 5-liters V8 med kompressor ned i motorrummet. Resultatet er intet mindre at vanvittigt! 550 hk og et drejningsmoment på 680 Nm giver F-Pace en 0-100-tid på 4,3 sekunder og en topfart på 283 km/t.

Det er i sig selv imponerende tal, men ifølge SVO’s chefingeniør, Mike Cross, har de også lavet omfattende forbedringer i bilens undervogn og styretøj.