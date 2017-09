Jaguar E-Type sendes ‘Tilbage til fremtiden’

Jaguar Land Rover har afsløret en klassiker, der i den grad er følger med tiden. Den klassiske Jaguar E-Type har fået skiftet sin sekscylindrede motor ud med en elektrisk motor på 220 kW. Med den ombord skyder den klassiske bil fra 0 – 100 km/t på blot 5.5 sek. Et sekund hurtigere end originalen.

Men, det er altså kun når man kigger under ”huden” på bilen, at man for alvor kan se forandringen. For det utrænede øje ligner det en totalt restaureret Jaguar E- type Roadster.

Det er en Series 1.5 Roadster fra 1968, der lægger krop til forvandlingen, og teknikerne er gået langt for at sikre, at så meget som muligt er det samme som tilbage i 1960’erne.

Således har Litium Ion batteripakken, som driver bilen, samme dimensioner som den oprindelige seks cylindrede XK motor, og har faktisk også samme vægt. De eksperter, der har udviklet bilen, har i øvrigt sikret sig, at det hele ligger præcis, hvor den oprindelige motor lå.