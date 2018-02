Insider-tip: Dyrere brugte biler har aldrig været billigere

Hvad kommer der til at ske med brugtpriserne nu?

"Vi har for Børsen kørt en analyse af de cirka 10.000 brugte biler i premiumklassen, der er handlet i Danmark siden starten af november. Den viser flere interessante ting: Der er lige nu over 200 stk. Mercedes C-klasse til salg fra slutningen af 2015, og de er det seneste år i snit faldet med 13,8 pct. i pris. Premium-SUV'er som Audi Q5 er faldet med 12,8 pct. i snit, og det er let at finde enkelte biler, hvor prisfaldet har været langt større," siger Abhishek Roy, direktør for Bilbasen og Bilinfo.

Falder priserne yderligere?

"Nej, det tror vi ikke, for de har efter alt at dømme fundet deres naturlige leje. I starten af januar blev der er uge sænket priser på op mod 1.800 biler på Bilbasen, men den seneste uge er under 400 biler sat ned i pris."

Hvor er de gode køb?

"De er faktisk over det hele, hvis du er ude efter en nyere brugt bil. På Bilbasen har vi for eksempel en BMW 530d Touring fra 2015 med 94.000 km, der er sat ned fra 599.800 kr. til 479.800 kr., og en Mercedes C 220d stationcar fra 2016 med 38.000 km, der er sat ned fra 514.000 til 439.900 kr."

Hvad betyder det for køberen?

"Hvis du ejer din bil i fem år, vil det betyde måske 800-1000 kr. mindre om måneden. Men selv om du ser på en bil, der er sat 120.000 kr. ned i pris, skal du ikke opgive at forhandle prisen yderligere ned. Det er vores opfattelse, at brugtpriserne nu matcher nybilpriserne - men derfor kan du jo godt forhandle et stort service med i prisen," lyder det Bilbasens danske direktør.