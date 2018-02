Ferrari-præsident Luca di Montezemolo var en af de få, som fik chancen bag rattet af Stratos, og rygterne siger at han var vild med den. Måske så meget at han frygtede konkurrencen. Under alle omstændigheder forbød Ferrari sine samarbejdspartnere at indgå i Stratos-projektet, men drømmen om en ny Stratos havde nået at forplante sig hos blandt andre Michael Stoschek, bestyrelsesmedlem for Brose Group og Paolo Garella som er chef for den italienske producent Manifattura Automobili Torino. Sammen er det lykkedes at stable nok kapital og ekspertise på benene, til at Stratos nu endelig kommer til at se dagens lys igen.