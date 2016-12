Ikonet genopstår: Volkswagen tager et rugbrød med til Detroit Autoshow

Snart kan miljøorienterede hippier igen køre Volkswagens berømte rugbrød igen – og nu med god samvittighed. I næste måned skulle Volkswagen efter sigende præsentere deres nyskabelse på Detroit autoshow.

Der har længe været rygter om at VW ville genopfinde rugbrødet, og vi har blandt andet skrevet om konceptbilen Budd-E, men nu lader rygterne til at have endnu mere hold i sig. Volkswagen har udsendt et teaserbillede, hvor man tydeligt kan se DNA’et fra det gamle rugbrød.