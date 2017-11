Hyundai klar med Danmarks billigste bil

Hyundai har dumpet prisen i november og kører et særligt tilbud på i10 Life, som dermed bliver Danmarks billigste bil. Modellens pris sættes ned med mere end 8.000 kr., og dermed bliver det muligt at transportere sig fra A til B til en pris på kun 84.888 kr. - men du skal til gengæld undvære ting som aircondition, hvilket også forklarer den lave pris. Vil du have aircondition skal du op i udstyrsniveauet ”Trend”, men så er prisen også 106.690 kr.

For den lave pris, får du dog en Hyundai i10 med udmærket plads i kabinen, og så har den et af klassens største bagagerum på 252 liter, og 1.046 liter, hvis bagsæderne lægges ned. Kampagnemodellen er dog kun udstyret med to sele på bagsæder, hvilket gør, at den kun kan have fire passagere.

Hyundai i10 er blevet kåret til ”årets mest økonomiske pendlerbil” blev totaludgiften uden forsikring, service og dæk beregnet til 1,20 kr. pr. km. over fire år og 20.000 km. Udover de lave driftsomkostninger og en fornuftige pris, slipper du også med årlige ejerudgifter for 940 kr.

Er du en ny bilist, uden anciennitet kan en forsikring godt blive en dyr fornøjelse, men for de nye bilister kan Hyundai Forsikring tilkøbes fra kun 756 kr. pr. måned. Hvis man er fyldt 24 år, kan forsikringen fås for blot 290 kr. pr. måned.

Hyundai i10 Life kan med en finansiering via Hyundai Finans, som et led i kampagnen fås til en månedlig ydelse på helt ned til 942 kr., med en udbetaling på 20.000 kr. Tilbuddet baserer sig på en løbetid på 96 måneder, og varer kun så længe lager haves.