Hyundai Ioniq falder 50.000 kr. i pris

Udvalget af elbiler er ikke særligt stort. Skal du bruge en familiebil med god plads, er der nærmest kun Toyota og Nissan, der kan byde på noget til under en halv million kroner.

Det lavede Hyundai om på med den nye Ioniq tidligere på året. Den har fem døre, fem sæder og en anstændig rækkevide, og kunne fås fra under 300.000 kr.

Mens det går godt for Hyundai med at sælge personbiler i Danmark, går det skift med at sælge Ioniq. Det kan de nye afgifter for elbiler imidlertid ændre.

Fra 1. juli bliver Hyundai Ioniq Trend sat 50.000 kr. ned i pris fra 269.995 kr. til 219.995 kr. Det er en prisnedsættelse som et direkte resultat den politisk aftale, der lemper afgiftsstigningen på elbiler. Premium-udgaven af Ioniq er også blevet billigere og kommer til at koste 249.995 kr.

Håber på øget elbilsalg

”Den nye aftale vil helt sikkert bane vejen for et større salg af elbiler herhjemme. Skal vi nå norske tilstande, hvor der er indregistreret over 100.000 elbiler gennem de senere år – mod blot ca. 8.000 herhjemme – er en langsigtet løsning med en total omlægning af registreringsafgiften dog nødvendig,” siger Mads Ries Lauvring, adm. direktør, Hyundai Danmark.

Hyundai er som resten af den danske bilbranche fortalere for en teknisk baseret afgift, hvor det ikke er bilens pris, men dens vægt og bæredygtighed i form af CO2-udledning, der ligger til grund for registreringsafgiften.