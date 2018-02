Hyundai i30 N: Nu skal succesen følges op!

På biludstillingen i Detroit interviewede Car and Driver Albert Biermann. der er chef for Hyundai's sportslige modelprogram. Her løfter han lidt af sløret for Hyundai´s kommende fremtidsplaner angående producentens N-betegnelse.

Det var med nogen skepsis, at vi første gang fik muligheden for at prøve Hyundai´s nye sportslige satsning i30 N, som ramte lige ind i et konkurrencepræget knaldhårdt felt af potente GTI'er bestående af biler som Honda Civic Type R, Ford Focus RS og Seat Leon Cupra og VW Golf GTI. Ikke desto mindre lykkedes det for Hyundai at tage fusen på os med en overraskende kompetent og allround super-GTI.

Nu er planen så, at den sportslige succes skal følges op med flere N-modeller samt et N Sport-udstyrsniveau, som vi for eksempel kender det fra BMW i form af et M-udstyrsniveau. Oven i hatten deltager koreanerne også i rallyverdensmesterskabet med en i20 coupe WRC.